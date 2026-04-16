Exposition STOCK, architectures de survie et de transmission La poste Rodier Paris

Nous nous sommes éloignés du geste primordial qui consiste à mettre de côté ce que nous avons savamment et patiemment sélectionné pour préparer l’avenir.

Comment ne plus seulement empiler à distance et préserver à nouveau ?

L’exposition Stock, architectures de survie et de transmission, envisage le stock comme un élément déterminant dans notre capacité à affronter les crises d’approvisionnement et à organiser la transmission. Plaidoyer pour ré-architecturer le stock, elle encourage la mise en réserve des matériaux déjà extraits et pour transformer, plutôt que d’en produire chaque jour à nouveau.

Jusqu’à la Révolution industrielle, les lieux du stock ponctuaient les villes aussi bien que les campagnes en organisant les temporalités du vivant, matérialisant la prévoyance, et en incarnant le partage et la passation. Oubliées par la modernité du just-in-time et du flux tendu, ces édifices pourraient bien, dans un avenir proche, revenir sur le devant de la scène.

L’exposition Stock, architectures de survie et de transmission propose un état des lieux des entrepôts contemporains à travers des cartes, des chiffres-clés et des installations vidéo. À travers une sélection de 18 types d’architectures – représentés en maquettes -, l’exposition met en exergue les formes architecturales qui ont servi par le passé à abriter, transmettre et ritualiser le stock. Une sélection de documents variés (plans, photos, archives…) et d’entretiens d’experts filmés permet d’explorer des démarches et des projets architecturaux contemporains replaçant le stock au cœur des villes et des débats.

Car stocker, ce n’est pas accumuler sans distinction.

C’est savoir qu’un jour, on pourrait manquer.

C’est ranger pour l’hiver, garder pour demain.

C’est faire un pari sur ce que l’on estime digne de traverser le temps.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Fort de l’expérience acquise dans la mise en place de dispositifs de médiation à destination des publics professionnels, du grand public, du jeune public et du champ social – lors de sa première année hors les murs – le Pavillon de l’Arsenal poursuit cette dynamique à l’occasion de l’exposition Stock en proposant une programmation d’activités variée et accessible à tout·es.

En semaine, une médiatrice se tient à disposition pour guider le public dans leur découverte de l’exposition. Chaque week-end des médiations-ateliers, conçues par le bureau indépendant de médiation culturelle BIM, sont organisées pour les familles. Elles sont complétées par des temps forts : interventions d’artistes, visites du commissaire, une conférence conçue et animée par tema.archi, ainsi qu’une programmation inédite pour la Nuit Blanche. Pour aller encore plus loin, le Pavillon de l’Arsenal développe de nouveaux support de médiation en accès libre – une carte-jeu et un quiz – permettant de découvrir l’exposition de manière autonome et ludique.Informations

Commissariat scientifique : Paul Landauer, architecte

Exposition présentée à la Poste Rodier

Adresse : 30-32, rue Louise-Émilie de la Tour d’Auvergne, Paris 9

Jours et horaires d’ouverture : du 16 avril au 28 juin 2026

du mercredi au vendredi de 12h à 18h & du samedi au dimanche de 12h à 19h

Avec le soutien de : La Ville de Paris et La Métropole du Grand Paris

Parrain de l’exposition : Sogaris

Partenaire de l’exposition : La Poste Immobilier

Partenaire média de l’exposition : Tema.archi



Depuis une vingtaine d’années, nous assistons à l’expansion massive de bâtiments gigantesques dont la seule fonction est de stocker. Il s’agit des entrepôts de logistiques, des data-centers et des centres de self-stockage. Ramené au nombre de vivants sur la terre, le stock cumulé des denrées, des données et des objets qu’ils contiennent n’a jamais été aussi important dans l’histoire de l’humanité.

Du jeudi 16 avril 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T12:00:00+02:00_2026-04-16T18:00:00+02:00;2026-04-17T12:00:00+02:00_2026-04-17T18:00:00+02:00;2026-04-18T12:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-19T12:00:00+02:00_2026-04-19T19:00:00+02:00;2026-04-22T12:00:00+02:00_2026-04-22T18:00:00+02:00;2026-04-23T12:00:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T12:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-25T12:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00;2026-04-26T12:00:00+02:00_2026-04-26T19:00:00+02:00;2026-04-29T12:00:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00;2026-04-30T12:00:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-01T12:00:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00;2026-05-02T12:00:00+02:00_2026-05-02T19:00:00+02:00;2026-05-03T12:00:00+02:00_2026-05-03T19:00:00+02:00;2026-05-06T12:00:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00;2026-05-07T12:00:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-08T12:00:00+02:00_2026-05-08T18:00:00+02:00;2026-05-09T12:00:00+02:00_2026-05-09T19:00:00+02:00;2026-05-10T12:00:00+02:00_2026-05-10T19:00:00+02:00;2026-05-13T12:00:00+02:00_2026-05-13T18:00:00+02:00;2026-05-14T12:00:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00;2026-05-15T12:00:00+02:00_2026-05-15T18:00:00+02:00;2026-05-16T12:00:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00;2026-05-17T12:00:00+02:00_2026-05-17T19:00:00+02:00;2026-05-20T12:00:00+02:00_2026-05-20T18:00:00+02:00;2026-05-21T12:00:00+02:00_2026-05-21T18:00:00+02:00;2026-05-22T12:00:00+02:00_2026-05-22T18:00:00+02:00;2026-05-23T12:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-24T12:00:00+02:00_2026-05-24T19:00:00+02:00;2026-05-27T12:00:00+02:00_2026-05-27T18:00:00+02:00;2026-05-28T12:00:00+02:00_2026-05-28T18:00:00+02:00;2026-05-29T12:00:00+02:00_2026-05-29T18:00:00+02:00;2026-05-30T12:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-05-31T12:00:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00;2026-06-03T12:00:00+02:00_2026-06-03T18:00:00+02:00;2026-06-04T12:00:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-05T12:00:00+02:00_2026-06-05T18:00:00+02:00;2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-07T12:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00;2026-06-10T12:00:00+02:00_2026-06-10T18:00:00+02:00;2026-06-11T12:00:00+02:00_2026-06-11T18:00:00+02:00;2026-06-12T12:00:00+02:00_2026-06-12T18:00:00+02:00;2026-06-13T12:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-14T12:00:00+02:00_2026-06-14T19:00:00+02:00;2026-06-17T12:00:00+02:00_2026-06-17T18:00:00+02:00;2026-06-18T12:00:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00;2026-06-19T12:00:00+02:00_2026-06-19T18:00:00+02:00;2026-06-20T12:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00;2026-06-21T12:00:00+02:00_2026-06-21T19:00:00+02:00;2026-06-24T12:00:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00;2026-06-25T12:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-26T12:00:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00;2026-06-27T12:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-06-28T12:00:00+02:00_2026-06-28T19:00:00+02:00

La poste Rodier 30-32 rue Louise-Emilie de la tour d’auvergne 75009 Paris

https://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/13305-stock.html



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