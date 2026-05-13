Exposition – Studio, wounds and battles, desire is the reiteration of hope. Cathy de Montchaux, Palais de Tokyo, Paris

Exposition – Studio, wounds and battles, desire is the reiteration of hope. Cathy de Montchaux Samedi 23 mai, 18h00 Palais de Tokyo Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Le Palais de Tokyo propose la première rétrospective de Cathy de Monchaux, figure majeure de la scène artistique britannique, à travers un ensemble d’une cinquantaine d’œuvres datant de 1984 à aujourd’hui.

L’exposition nous tiraille entre désirs et dangers épidermiques, malmène les repères, en particulier de la phallocratie du langage philosophique et artistique. Elle propose aussi un jeu de dimensions, de l’intime au démonstratif, et de matières, du grain du velours au glaçant du métal. Le travail de Cathy de Montchaux malaxe les formes comme les émotions jusqu’à laisser ce goût dans notre œil : celui du métal sous la langue, où l’on peut même se recueillir.

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 0181973588 http://www.palaisdetokyo.com Fort de ces années de succès, le Palais de Tokyo devient, en 2012, l’un des plus grands sites dédiés à la création contemporaine en Europe. Il s’étend désormais jusqu’à la Seine, formant un trait d’union à flanc de colline entre la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Son succès, son esprit d’aventure et ses nouveaux espaces mis au service des artistes, de leurs gestes et de leurs regards augmentent notre capacité à percevoir, à imaginer et à ouvrir des voies nouvelles.

Exposition « Studio, wounds and battles, desire is the reiteration of hope. Cathy de Montchaux »

© Cathy de Monchaux. Crédit photo : Antoine Aphesbero