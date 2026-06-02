Exposition « Sumo, forces sacrées » Maison de la culture du Japon à Paris Paris
Exposition « Sumo, forces sacrées » Maison de la culture du Japon à Paris Paris mardi 9 juin 2026.
L’exposition photographique « Sumo, forces sacrées »
par Bruno Aveillan est un projet porté par Nicolas Bary (TimpelPictures).
En juin 2025, le réalisateur et photographe Bruno Aveillan s’est rendu à Tokyo
avec Nicolas Bary pour y photographier le Naruto-beya, l’écurie dirigée par
l’ancien ôzeki Kotoôshû Katsunori, figure majeure du sumo contemporain
et premier Européen à avoir atteint un si haut rang de cette discipline. Née de
cette immersion rare, l’exposition « Sumo, forces sacrées » propose
une lecture contemporaine et sensible du sumo, loin des représentations qui le
réduisent à la seule puissance physique. À travers le regard de Bruno Aveillan,
cette tradition millénaire se révèle comme un art du corps, du rituel et de la
présence, où le combat devient forme, rythme, tension et presque écriture.
Entre dureté et grâce, fracas des corps et rituel,
discipline extrême et intériorité, ses photographies donnent à voir un sumo inédit,
à la fois sculptural, symbolique et profondément humain. Loin de toute approche
folklorique, elles déploient une vision plastique contemporaine où l’image
devient empreinte, entre chair et lumière, et où le corps s’affirme comme une
matière vivante, traversée par une dimension spirituelle et métaphysique.
À travers cette exposition, née d’une plongée au cœur de l’écurie de Kotoôshû Katsunori, je souhaite proposer une exploration sensible et radicale du sumo, cet art martial ancestral trop souvent réduit à ses seuls attributs de force et de masse.
Sumo, forces sacrées explore cette tension entre le brut et le sublime.
Entre le fracas de la chair et l’élévation du rituel.
Entre la sueur, le souffle, la chute, jusqu’à l’abstraction parfois.
Autour de l’exposition
– Jeudi 11 juin > 24 septembre : Films sur le sumo
– Vendredi 26 juin : Conférence « Exposer le sumo – L’équilibre absolu au musée départemental des arts asiatiques,
Nice«
Bien plus qu’un sport, le sumo est un rituel millénaire profondément ancré dans la culture japonaise. Immersion dans cet univers fascinant avec une exposition de photographies, des projections de documentaires et de fictions, ainsi qu’une conférence. Ce focus fait écho à un événement exceptionnel : le Tournoi de Paris de sumo organisé à l’Accor Arena les 13 et 14 juin.
Du mardi 09 juin 2026 au samedi 26 septembre 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 11h00 à 19h00
gratuit
Fermé en août.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T22:00:00+02:00
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Maison de la culture du Japon à Paris 101, bis quai Jacques Chirac 75015 Hall d’accueil (rez-de-chaussée)Paris
https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/sumo-forces-sacrees +14437950001 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://x.com/mcjp_officiel
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