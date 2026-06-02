L’exposition photographique « Sumo, forces sacrées »

par Bruno Aveillan est un projet porté par Nicolas Bary (TimpelPictures).

En juin 2025, le réalisateur et photographe Bruno Aveillan s’est rendu à Tokyo

avec Nicolas Bary pour y photographier le Naruto-beya, l’écurie dirigée par

l’ancien ôzeki Kotoôshû Katsunori, figure majeure du sumo contemporain

et premier Européen à avoir atteint un si haut rang de cette discipline. Née de

cette immersion rare, l’exposition « Sumo, forces sacrées » propose

une lecture contemporaine et sensible du sumo, loin des représentations qui le

réduisent à la seule puissance physique. À travers le regard de Bruno Aveillan,

cette tradition millénaire se révèle comme un art du corps, du rituel et de la

présence, où le combat devient forme, rythme, tension et presque écriture.

Entre dureté et grâce, fracas des corps et rituel,

discipline extrême et intériorité, ses photographies donnent à voir un sumo inédit,

à la fois sculptural, symbolique et profondément humain. Loin de toute approche

folklorique, elles déploient une vision plastique contemporaine où l’image

devient empreinte, entre chair et lumière, et où le corps s’affirme comme une

matière vivante, traversée par une dimension spirituelle et métaphysique.

À travers cette exposition, née d’une plongée au cœur de l’écurie de Kotoôshû Katsunori, je souhaite proposer une exploration sensible et radicale du sumo, cet art martial ancestral trop souvent réduit à ses seuls attributs de force et de masse.

Sumo, forces sacrées explore cette tension entre le brut et le sublime. Entre le fracas de la chair et l’élévation du rituel.

Entre la sueur, le souffle, la chute, jusqu’à l’abstraction parfois. Bruno Aveillan,

Autour de l’exposition

– Jeudi 11 juin > 24 septembre : Films sur le sumo

– Vendredi 26 juin : Conférence « Exposer le sumo – L’équilibre absolu au musée départemental des arts asiatiques,

Nice«

Bien plus qu’un sport, le sumo est un rituel millénaire profondément ancré dans la culture japonaise. Immersion dans cet univers fascinant avec une exposition de photographies, des projections de documentaires et de fictions, ainsi qu’une conférence. Ce focus fait écho à un événement exceptionnel : le Tournoi de Paris de sumo organisé à l’Accor Arena les 13 et 14 juin.

Du mardi 09 juin 2026 au samedi 26 septembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

Fermé en août.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T22:00:00+02:00

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Maison de la culture du Japon à Paris 101, bis quai Jacques Chirac 75015 Hall d’accueil (rez-de-chaussée)Paris

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