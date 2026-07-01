Exposition sur l’histoire de Nancy Thermal, Nancy Thermal, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Nancy Thermal · Nancy
Informations pratiques
Exposition sur l’histoire de Nancy Thermal 19 et 20 septembre Nancy Thermal Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition de panneaux retraçant l’histoire de Nancy Thermal, de sa création en 1909 par Louis Lanternier à aujourd’hui.
Nancy Thermal esplanade Francois Borella 54000 Nancy Nancy Haussonville, Blandan, Donop Meurthe-et-Moselle Grand Est 0356790281 https://www.nancythermalresort.fr/ Nancy Thermal : complexe unique de 20 000 m2 regroupant un établissement thermal, un spa thermal et un espace aqualudique au cœur de la métropole de Nancy. Parking Nancy Thermal P3, ligne de bus 11 (arret Nancy Thermal)
Exposition de panneaux retraçant l’histoire de Nancy Thermal de sa création en 1909 par Louis Lanternier à aujourdh’ui.
©nicoalsdohr
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