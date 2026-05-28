Exposition Symbioses prolongée jusqu’au 13 juin | Finissage en présence de Clothilde Lasserre Melting Art Gallery Lille

Il y a des expositions qui s’ouvrent comme des portes et d’autres qui se referment comme des respirations. « Symbioses », le solo show que le Melting Art Gallery consacre à Clothilde Lasserre, appartient à cette seconde catégorie : une traversée où l’on avance d’œuvre en œuvre comme on avance dans les sous-bois, en laissant notre regard s’adapter à chaque feuillage.

Face à l’enthousiasme du public, Symbioses va se prolonger jusqu’au 13 juin, offrant deux semaines supplémentaires pour s’aventurer au cœur de ces forêts vibrantes et découvrir les liens invisibles qui traversent les œuvres de Clothilde Lasserre.

Nous vous invitons à venir le samedi 13 juin car l’artiste sera présente de 14h à 19h30 pour le finissage de l’exposition. Ce finissage sera l’occasion de revenir sur son parcours, d’échanger avec elle sur son processus créatif et de découvrir ses œuvres sous un autre angle. Venez partager avec nous ce moment suspendu…

Depuis son ouverture, « Symbioses » a invité les visiteurs à pénétrer au cœur d’un réseau vivant. Un réseau fait de lignes, de ramifications, de circulations, où chaque élément semble répondre à un autre. C’est une exposition qui interroge les liens invisibles et les forces qui nous relient au monde naturel. Mais pour comprendre pleinement la portée de ce travail, il faut revenir à son origine : les foules, les silhouettes humaines, les mouvements urbains qui ont longtemps constitué le cœur du travail de Clothilde Lasserre.

Avant les arbres, il y a donc eu les foules. Ces foules minuscules, qui sont aussi exposées à la galerie, ont une histoire. Clothilde Lasserre les observait depuis les hauteurs de La Défense. Vue d’en haut, la ville devenait un organisme vivant : des silhouettes qui se rencontrent, se dispersent, se meuvent ensemble. Une chorégraphie involontaire, répétée chaque jour, où chacun suit sa propre trajectoire, tout en participant à un mouvement plus vaste.

Ces foules, Clothilde Lasserre les a peintes, non pas pour les figer, mais pour en saisir la dynamique. Ses petits personnages peints semblent toujours en mouvement, ils forment un ensemble mais chacun compte. Pour Clothilde, le collectif n’est pas la somme des individus mais la manière dont ils interagissent.

Clothilde Lasserre l’a ensuite transposé au monde végétal car les arbres, eux aussi, forment des foules. Des foules immobiles en apparence, mais traversées de flux invisibles. Des foules silencieuses mais vibrantes. Des foules qui respirent ensemble. Dans ses œuvres, les branches deviennent des trajectoires, les feuilles des particules en suspension et les troncs des axes qui organisent l’espace.

Dans cette exposition, on retrouve la douceur des couleurs, la vibration de la matière, la poésie des détails et la sensibilité du vivant. Les œuvres se répondent comme des voix dans une conversation. Certaines vibrent d’énergie et de mouvement et d’autres invitant au calme, à la contemplation. Certaines sont denses, d’autres aérées. Certaines semblent jaillir, d’autres se déployer lentement. Le visiteur découvre que les arbres ressemblent aux foules et que les foules ressemblent aux arbres. Il comprend que tout est lié.

Une exposition ne se termine jamais vraiment car elle continue de circuler en nous. Elle laisse des traces, des émotions, des images qui restent en tête. Peut-être que vous repartirez avec une autre façon d’observer les arbres. Ou les foules. Ou les deux. Peut-être que vous découvrirez que vous aussi, vous faites partie de ce réseau vivant.

Nous serons ravis de clore l’exposition avec vous !