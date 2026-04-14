Origine et histoire de l’observatoire rénové, Université catholique de Lille, Lille

Origine et histoire de l’observatoire rénové 28 mai et 10 juin Université catholique de Lille Nord

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T17:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T15:15:00+02:00

L’observatoire astronomique de l’université catholique de Lille est l’ultime partie de l’hôtel académique rénové depuis sa création en 1889. La restauration de cet espace insolites’est inscrite en 2025 dans le programme des célébrations des 150 ans. Fenêtre sur le monde, l’observatoire a pour vocation de devenir un lieu inspirant.

En partenariat avec l’université catholique de Lille

Université catholique de Lille 60 Bd Vauban Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://culture@univ-catholille. »}]

Découvrez l’observatoire astronomique de l’université catholique de Lille récemment restauré et méconnu dans cette visite inédite.

© Photo UCL