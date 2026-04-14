Visite guidée des Archives municipales de Lille à l’occasion du Printemps de l’Art Déco, Hôtel de Ville Lille, Lille
Visite guidée des Archives municipales de Lille à l’occasion du Printemps de l’Art Déco, Hôtel de Ville Lille, Lille jeudi 28 mai 2026.
Visite guidée des Archives municipales de Lille à l’occasion du Printemps de l’Art Déco 28 et 30 mai Hôtel de Ville Lille Nord
Visite gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Les Archives vous ouvrent exceptionnellement leurs portes et celles de leur dépôt. A travers une sélection de documents originaux, témoins du développement urbain et architectural de Lille dans les années 1920 et 1930, vous découvrirez de quelle manière les archivistes interviennent pour enrichir, préserver et valoriser ce patrimoine.
Visite guidée gratuite – Réservation en ligne sur la billetterie de la ville
Hôtel de Ville Lille Mairie de Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26# »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26# »}]
Les Archives vous proposent de découvrir des documents originaux des années 1920 et 1930 à l’occasion d’une visite guidée de leur dépôt
Archives municipales de Lille
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