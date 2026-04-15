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MélancoLied, Opéra de Lille, Lille

MélancoLied, Opéra de Lille, Lille

MélancoLied, Opéra de Lille, Lille jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Opéra de Lille

Adresse : Place du théâtre, 59800 Lille

Ville : Lille

Département : Nord

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif : Sur réservation

MélancoLied Jeudi 28 mai, 18h00 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00

Un siècle de lieder en une heure !

Wolfgang Amadeus Mozart
An Chloe (1787)
Das Veilchen (1785)
Abendempfindung (1787)

Ludwig van Beethoven
An die ferne Geliebte (1816)

Franz Schubert
Ganymed (1817),
Memnon (1821),
Nacht und Träume (1825),
Gruppe aus dem Tartarus (1817)

Edvard Grieg
Sechs Lieder, op. 48 (1884-1888)

Avec Duo Vert :
Jeeyoung Lim baryton-basse
Cole Knutson piano

En partenariat avec la Fondation Royaumont

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=16199612-3532-4f74-a4ef-3ac8a02c63ef [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/content »}]
Concert Heure Bleue

© Karol Miczka

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