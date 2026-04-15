MélancoLied, Opéra de Lille, Lille

MélancoLied Jeudi 28 mai, 18h00 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00

Un siècle de lieder en une heure !

Wolfgang Amadeus Mozart

An Chloe (1787)

Das Veilchen (1785)

Abendempfindung (1787)

Ludwig van Beethoven

An die ferne Geliebte (1816)

Franz Schubert

Ganymed (1817),

Memnon (1821),

Nacht und Träume (1825),

Gruppe aus dem Tartarus (1817)

Edvard Grieg

Sechs Lieder, op. 48 (1884-1888)

Avec Duo Vert :

Jeeyoung Lim baryton-basse

Cole Knutson piano

En partenariat avec la Fondation Royaumont

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=16199612-3532-4f74-a4ef-3ac8a02c63ef [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/content »}]

Concert Heure Bleue

© Karol Miczka