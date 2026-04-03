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INCASABLE ET INEMPLOYABLE THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille

INCASABLE ET INEMPLOYABLE THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille

INCASABLE ET INEMPLOYABLE THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille jeudi 28 mai 2026.

Lieu : THEATRE LA COMEDIE DE LILLE

Adresse : 204 RUE SOLFERINO

Ville : 59000 Lille

Département : 59

Début : 2026-05-28

Fin : 2026-05-28

Heure de début : 20:00

INCASABLE ET INEMPLOYABLE Début : 2026-05-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 204 RUE SOLFERINO 59000 Lille 59

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