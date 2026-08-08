Informations pratiques

Lignières

Exposition tableaux sur George Sand avec Poulin’art

4 Chemin de l’Ange Blanc Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-28

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-09-28

Les artistes de Poulin’art se sont mobilisés pour la commémoration George Sand et vous proposent une exposition de leurs créartions à découvrir à la bibliothèque municipale de Lignières aux horaires d’ouverture.

Presque une trentaine de mordus de la peinture se retrouve à la bibliothèque municipale de Lignières pour vous dévoiler leurs créations à l’huile, l’aquarelle, l’acrylique sur George Sand. .

4 Chemin de l’Ange Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 84

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English :

The artists of Poulin’art have joined forces to commemorate George Sand with an exhibition of their creations at the Lignières public library during opening hours.

L’événement Exposition tableaux sur George Sand avec Poulin’art Lignières a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIGNIERES