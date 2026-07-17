Exposition |Tanguy Bidou, Conservatoire de Pantin, Pantin

Informations pratiques

Exposition |Tanguy Bidou 14 novembre 2026 – 5 février 2027 Conservatoire de Pantin Seine-Saint-Denis

Visite gratuite sur rendez-vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

Fin : 2027-02-05T10:00:00+01:00 – 2027-02-05T17:00:00+01:00

Tanguy Bidou

Exposition

Vernissage le 13 novembre à 18h.

Des objets qui font semblant : d’être une grotte, une machine, un oiseau, un corps. Les couleurs sont franches : du jaune citron, du rose chewing-gum, du vert menthe. À côté des sculptures, des dessins à la gouache anticipent ou prolongent le geste. Ils tracent les contours d’un monde instable, où les formes se répètent, comme une collection de figures possibles. Les sculptures se métamorphosent en instruments. Nous jouons quelques minutes, en improvisant, en nous soutenant les un·es les autres. Les sons ― de cuivre, de cor, de conque ― surgissent comme des voix animales ou gutturales. L’objet est le prolongement de notre souffle et devient la trace de notre présence. Tout évoque un monde qui se bricole, fait de gestes simples, d’images tenaces et du désir de croire que tout pourrait, soudainement, se mettre à danser.

Qui est Tanguy Bidou ?

Tanguy Bidou est né en 1999 à Ivry-sur-Seine. Diplômé en 2025 de l’École

Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris après une licence en

cinéma et audiovisuel à l’université de la Sorbonne Nouvelle/Paris 3, il

poursuit actuellement son parcours à travers le programme de résidence

d’accompagnement d’artistes émergents à la Fabrique Pola (Bordeaux).

Il suffit d’une cuisine. Un lavabo pour l’eau courante et la vaisselle, un robot

batteur, des casseroles. Mélanger les ingrédients, travailler la pâte, l’étaler

sur le moule et laisser reposer. La ligne droite se transforme en inclinaison

souple, l’architecture en organisme. Dans la cuisine, la pâte déborde,

s’affaisse, se courbe. Les formes résistent à l’angle droit par leurs courbes et

leur rugosité. Le plâtre hésite entre végétal, organique et mécanique.

L’enfance affleure, non pas comme un souvenir, mais comme une manière

de regarder. Des formes hors d’échelle qui flottent, qui glissent et qui

dérapent. Des objets qui font semblant : d’être une grotte, une machine, un

oiseau, un corps. Les couleurs sont franches : du jaune citron, du rose

chewing-gum, du vert menthe. À côté des sculptures, des dessins à la

gouache anticipent ou prolongent le geste. Ils tracent les contours d’un

monde instable, où les formes se répètent, comme une collection de figures

possibles. Cinq sculptures se métamorphosent en instruments. À cinq, nous

jouons quelques minutes, en improvisant, en nous soutenant les un·es les

autres. Les sons ― de cuivre, de cor, de conque ― surgissent comme des

voix animales ou gutturales. L’objet est le prolongement de notre souffle et

devient la trace de notre présence. Tout évoque un monde qui se bricole, fait

de gestes simples, d’images tenaces et du désir de croire que tout pourrait,

soudainement, se mettre à danser.

Conservatoire de Pantin 49, avenue du Général Leclerc 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « conservatoire.pantin@est-ensemble.fr »}]

Découvrez l’exposition de l’artiste Tanguy Bidou où l’’objet est le prolongement de notre souffle et devient la trace de notre présence. Tout évoque un monde qui se bricole, …

Samuel Aligand