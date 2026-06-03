Exposition : Tear Paper, Not People Coco cantine Paris

La Coco cantine est fière et joyeuse d’accueillir une exposition de Sande Thommen intitulée « Tear Paper, Not

people », sur son grand mur.

Sande travaille notamment avec des

techniques de découpage/collage, et crée des oeuvres aussi bien

militantes (affiches), qu’adressées aux enfants (livres), ou encore des

illustrations inspirées de la nature.

Il est en particulier l’auteur de nombreuses oeuvres autour du Japon, pays où il a passé beaucoup de temps.

L’exposition sera visible pendant 1 mois, durant tous les moments d’ouverture du lieu, notamment pendant les services déjeuner (du lundi au jeudi de 12h30 à 14h30) et les moments d’ouverture de la buvette bénévole (généralement de 18h30 à minuit en fin de semaine, ou selon la programmation et les disponibilités bénévoles).

Exposition de l’artiste Sande Thommen à la Coco cantine !

Du samedi 13 juin 2026 au lundi 13 juillet 2026 :

gratuit sous condition

Adhésion à l’association obligatoire pour être dans le lieu : prix libre (à partir de 0 euros), possible sur place

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Coco cantine 29 rue du soleil 75020 Paris

https://cococantine.com contact@lacococantine.org



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