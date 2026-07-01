Exposition temporaire « Les Enfants du Habana », Archives départementales, La Rochelle

Informations pratiques

Exposition temporaire « Les Enfants du Habana » Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Archives départementales Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation. Limité a 15 personnes pour chaque visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Exposition temporaire « Les Enfants du Habana »

Du 20 septembre 2026 au 26 février 2027, découvrez l’exposition temporaire « Les Enfants du Habana » aux Archives départementales.

Horaires d’ouverture : de 10h à 17h.

Des visites commentées de l’exposition seront proposées à 11h et à 15h.

Durée : environ 45 minutes.

Capacité : 15 personnes par visite.

Réservation obligatoire sur le site des Archives départementales, à partir de début septembre.

Archives départementales 35 Rue François de Vaux de Foletier, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546451777 https://archives.charente-maritime.fr [{« type »: « link », « value »: « https://archives.charente-maritime.fr/ »}] Les Archives départementales sont un service du département de la Charente-Maritime. Elles ont pour missions de conseiller, collecter, classer, communiquer et valoriser les archives constituées dans le département.

Créées en 1796, Les Archives départementales sont aujourd’hui placées sous l’autorité conjointe des Présidents des Conseils départementaux et des préfets. Dès l’origine, elles doivent permettre aux citoyens de faire valoir leurs droits et d’assurer la continuité de la gestion publique. Leur utilité s’étend à la documentation historique et à la recherche. Station de bus à 2 minutes à pied du site, Ligne Illico 3, arrêt EIGSI ou Maison de la Charente-Maritime

Exposition temporaire « Les Enfants du Habana » (20 septembre 2026 – 26 février 2027)

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