Exposition temporaire « Parfums et cosmétiques de Jules César à Charlemagne », Site archéologique des Tours Mirandes, Saint-Martin-la-Pallu

Informations pratiques

Exposition temporaire « Parfums et cosmétiques de Jules César à Charlemagne » 19 et 20 septembre Site archéologique des Tours Mirandes Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Se parfumer, se maquiller, prendre soin de son corps : ces gestes du quotidien ont traversé l’Antiquité romaine et le haut Moyen Âge. De Jules César à Charlemagne, cette exposition temporaire retrace mille ans d’histoire des parfums et des cosmétiques, à travers les objets qui les accompagnaient. Une plongée inattendue dans l’intimité des Anciens, à découvrir en vitrine tout au long de la visite.

Site archéologique des Tours Mirandes Les Tours Mirandes – Vendeuvre-du-Poitou – 86380 Saint-Martin-la-Pallu Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vendeuvre-du-Poitou Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 34 56 50 http://www.saintmartinlapallu.fr https://www.facebook.com/LesToursMirandes;https://www.instagram.com/toursmirandes/?hl=fr Daté des Ier et IIIe siècles ap. J.-C., ce site gallo-romain s’étend sur plus d’une centaine d’hectares entre les communes de Vendeuvre-du-Poitou et de Chéneché.

Découvert une première fois au XIXe siècle, il a réellement fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles et de sauvetages à l’arrivée du Colonel Charles Potut au début des années 60. La sécheresse de 1976 a permis d’établir et de reproduire la majeure partie du plan grâce à la photographie aérienne.

Il s’agissait d’une grande agglomération secondaire composée d’un quartier résidentiel, d’un quartier artisanal, d’un sanctuaire, d’un théâtre et d’une esplanade longtemps appelée forum. Réaménagé depuis 2009, vous pouvez admirer aujourd’hui les vestiges du sanctuaire ainsi que les restes du mur sud de l’esplanade. Lors des découvertes, fortuites ou dues aux fouilles, sont apparues de belles sculptures, comme « l’Amour », ainsi que les nombreuses poteries et autres marbres provenant des pays les plus somptueux de l’Antiquité. Parkings.

Dans le musée des Tours Mirandes, vous pourrez découvrir une expoistion temporaire sur les Parfums et cosmétiques de Jules César à Charlemagne. En vitrine, certains accessoirs liés à cette thématique…

©Les Tours Mirandes