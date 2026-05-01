Exposition Terre-Mer Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer
Exposition Terre-Mer Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer mardi 12 mai 2026.
La Trinité-sur-Mer
Exposition Terre-Mer
Parc des Bruyères Espace Culturel la Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 16:00:00
fin : 2026-05-16 18:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Dans le cadre du temps fort la Vigie-sur-Mer organisé par le centre culturel Athéna à La Vigie, découvrez l’exposition Terre-Mer de Francois-Xavier Labrune.
François-Xavier Labrune est un photographe trinitain. Il est passionné par la mer et la montagne. C’est un chasseur d’image, à la recherche de la photographie insolite, jouant avec les couleurs et les formes. Découvrez à la Vigie ses photos de la côte morbihannaise. .
Parc des Bruyères Espace Culturel la Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne
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L’événement Exposition Terre-Mer La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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