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Exposition Terre-Mer Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer

Exposition Terre-Mer Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer mardi 12 mai 2026.

Lieu : Parc des Bruyères

Adresse : Espace Culturel la Vigie

Ville : 56470 La Trinité-sur-Mer

Département : Morbihan

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

La Trinité-sur-Mer

Exposition Terre-Mer

Parc des Bruyères Espace Culturel la Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 16:00:00
fin : 2026-05-16 18:30:00

Date(s) :
2026-05-12

Dans le cadre du temps fort la Vigie-sur-Mer organisé par le centre culturel Athéna à La Vigie, découvrez l’exposition Terre-Mer de Francois-Xavier Labrune.

François-Xavier Labrune est un photographe trinitain. Il est passionné par la mer et la montagne. C’est un chasseur d’image, à la recherche de la photographie insolite, jouant avec les couleurs et les formes. Découvrez à la Vigie ses photos de la côte morbihannaise.   .

Parc des Bruyères Espace Culturel la Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Exposition Terre-Mer La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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