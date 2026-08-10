Exposition Terres d’Ar(t)gile Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Exposition Terres d’Ar(t)gile

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Cette exposition met en lumière la richesse et le renouveau de la céramique, entre héritage, création et expérimentation. Plongez au cœur d’un savoir-faire ancestral et vivant !

Qu’il s’agisse des prestigieuses manufactures ou du travail patient et raffiné d’artisans expérimentés, ce savoir-faire régional, reconnu mondialement, constitue une source inépuisable de créations en constante évolution.

Au-delà des pièces historiques régionales, l’Abbaye des Prémontrés invite aujourd’hui à explorer ce vaste champ artistique, à travers un parcours rassemblant des pièces historiques et contemporaines, représentatives des traditions mais aussi des expérimentations actuelles, qui perpétuent l’excellence et l’innovation de la céramique lorraine.Tout public

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Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32

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English :

This exhibition highlights the richness and renewal of ceramics, blending heritage, creativity, and experimentation. Immerse yourself in the heart of a time-honored and vibrant craft!

Whether from prestigious manufacturers or the patient, refined work of experienced artisans, this world-renowned regional craftsmanship is an inexhaustible source of constantly evolving creations.

Beyond the region’s historic pieces, the Abbaye des Prémontrés now invites you to explore this vast artistic field, through an exhibition featuring both historical and contemporary pieces that represent not only traditional practices but also current experiments, thereby perpetuating the excellence and innovation of Lorraine ceramics.

L’événement Exposition Terres d’Ar(t)gile Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON