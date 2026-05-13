Exposition – This is where we are. Joseph Grigely, Palais de Tokyo, Paris

Exposition – This is where we are. Joseph Grigely Samedi 23 mai, 18h00 Palais de Tokyo Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

C’est dans l’architecture même d’un lieu que peut se lire son accessibilité. Invité par le Palais de Tokyo à produire un geste dans un de ses espaces particulièrement inaccessibles aux personnes à mobilité réduite, Joseph Grigely se saisit des questions de handicap et d’accessibilité qui s’y posent. Comment l’architecture du lieu pourrait-elle être modulée ? Que donnerait la rencontre entre un escalier et une rampe ? Comment l’accès pour chacun·e devient-il une responsabilité commune ?

Par un ensemble d’œuvres, l’artiste se charge ici de penser et tenter de concevoir une « prothèse d’accès », un outil à la fois conceptuel et matériel, à travers lequel il propose d’éprouver sa propre circulation dans le monde en tant que personne sourde, tout en esquissant des pistes pour rendre ce chemin plus accessible et signifiant.

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 0181973588 http://www.palaisdetokyo.com Fort de ces années de succès, le Palais de Tokyo devient, en 2012, l’un des plus grands sites dédiés à la création contemporaine en Europe. Il s’étend désormais jusqu’à la Seine, formant un trait d’union à flanc de colline entre la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Son succès, son esprit d’aventure et ses nouveaux espaces mis au service des artistes, de leurs gestes et de leurs regards augmentent notre capacité à percevoir, à imaginer et à ouvrir des voies nouvelles.

Exposition « This is where we are. Joseph Grigely »

© Joseph Grigely, Between the Walls and Me, 2023. Vue d’installation Massachusetts Museum of Contemporary Art, (North Adams), 2023. Crédit photo : Jon Verney. Courtesy de l’artiste & Air de Paris (Romainville / Grand Paris)