Exposition » Trésors de laine et de soie » 29 avril – 11 octobre Musée de l’Hospice Comtesse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

L’exposition « Trésors de laine et de soie. Les tapisseries de Guillaume Werniers & Catherine Ghuys à Lille au 18e siècle », fera découvrir pour la première fois un fonds de tapisseries exceptionnelles du Musée de l’Hospice Comtesse et du Palais des Beaux-arts de Lille.

Le Musée de l’Hospice Comtesse et le Palais des Beaux-arts ont la chance d’abriter des fonds uniques de tapisseries du 18e siècle. Ces tapisseries évoquent le grand passé textile de Lille, qui connaît à l’époque un fort essor économique. La Manufacture Werniers était l’une des plus importantes du Nord de l’Europe.

Monumentales, ces tapisseries nécessitaient des mois de fabrication. Arborant différents thèmes et motifs, dont de fameuses scènes champêtres, elles constituaient des objets de luxe et d’apparat, prisés par les aristocrates, la nouvelle bourgeoisie, ou encore, les communautés religieuses. Leur présentation promet donc d’être spectaculaire.

Grandes, fragiles, complexes à exposer en raison de leur poids et de leur sensibilité à la lumière, ces tapisseries ont fait l’objet d’une importante restauration, subventionnée par la DRAC des Hauts-de-France, de 2023 à 2026. Cette exposition permettra de les dévoiler dans tout leur éclat originel, mais aussi de partager l’actualité de la recherche sur ces textiles rares.

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 http://mhc.lille.fr https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse;https://www.facebook.com/museehospicecomtesse/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://www.instagram.com/museehospicecomtesse/;https://www.linkedin.com/company/101684415/admin/feed/posts/ [{« type »: « link », « value »: « http://mhc.lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328368400 »}] Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires. A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité

Les tapisseries de Guillaume Werniers et Catherine Ghuys à Lille au 18e siècle

Manufacture royale De Wit