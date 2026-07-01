Exposition Un accrochage spécifique Balzac & Sand Saché
mercredi 1 juillet 2026 · Saché
Informations pratiques
Saché
Exposition Un accrochage spécifique Balzac & Sand
Rue du Château Saché Indre-et-Loire
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 13:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-09-01
Du 1er juillet au 27 septembre 2026, le Musée Balzac Château de Saché célèbre le 150e anniversaire de la disparition de George Sand avec un accrochage exceptionnel de ses collections permanentes retraçant l’histoire d’amitié entre ces deux géants de la littérature française.
Du 1er juillet au 27 septembre 2026, le Musée Balzac Château de Saché célèbre le 150e anniversaire de la disparition de George Sand avec un accrochage exceptionnel de ses collections permanentes retraçant l’histoire d’amitié entre ces deux géants de la littérature française. 7.5 .
Rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50
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English :
From July 1 to September 27, 2026, the Balzac Museum—Château de Sáché—will celebrate the 150th anniversary of George Sand’s death with a special exhibition featuring selections from its permanent collections that retr%the story of the friendship between these two giants of French literature.
L’événement Exposition Un accrochage spécifique Balzac & Sand Saché a été mis à jour le 2026-07-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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