Exposition : un plan relief vous raconte l’histoire militaire de Perpignan, La poudrière, Perpignan

Informations pratiques

Exposition : un plan relief vous raconte l’histoire militaire de Perpignan 19 et 20 septembre La poudrière Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

️ Perpignan, place forte !

Exposition proposée par la Ville d’art et d’histoire de Perpignan, à découvrir dans le cadre singulier de la Poudrière.

Entre batailles et siège épiques, l’histoire militaire de Perpignan s’expose à la Poudrière. Au coeur de cette présentation, une réplique fidèle à l’original du plan-relief de la ville, réalisé en 1686 par Vauban pour Louis XIV, vous plonge au coeur des stratégies et des défenses qui ont marqué l’époque.

La poudrière Rue François Rabelais, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jacques Pyrénées-Orientales Occitanie

️ Perpignan, place forte !

©Ville de Perpignan