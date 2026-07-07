Exposition Vagabondage odonyme Amboise
vendredi 10 juillet 2026 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Exposition Vagabondage odonyme
42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-10
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-07-10
La café associatif Le Belle Poule organise son exposition d’été du vendredi 10 Juillet au jeudi 3 Septembre 2026.
Venez découvrir l’exposition Vagabondage odonyme où l’artiste Lydie Ottelart vous propose un voyage original autour du café associatif La Belle Poule.
Le vernissage aura lieu le vendredi 10 Juillet à partir de 18h30.
Entrée libre. .
42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 73 53 11 43 cotcot@labellepoule.org
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English : Exhibition: “Vagabondage Odonyme”
The community café Le Belle Poule is organising its summer exhibition from Friday 10th July to Thursday 3rd September 2026.
L’événement Exposition Vagabondage odonyme Amboise a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE AMBOISE
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