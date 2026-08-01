Exposition vidéo La mer n’est pas bleue Donjon La Roche-Posay

Informations pratiques

La Roche-Posay

Exposition vidéo La mer n’est pas bleue

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Dans le cadre du festival photo Or Bleu, découvrez l’exposition vidéo La mer n’est pas bleue au Donjon de La Roche-Posay.

Du 26 août au 20 septembre, l’exposition est accessible tous les jours de 10h à 18h30.

Avec Jacques Perconte, Nour Awada, Nikolas Chasser-Skilbeck, Aliki Christoforou et Thomas Collet.

Entrée libre. .

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@orbleu-festivalphoto.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition vidéo La mer n’est pas bleue

L’événement Exposition vidéo La mer n’est pas bleue La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay