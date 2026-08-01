Exposition vidéo La mer n’est pas bleue Donjon La Roche-Posay
jeudi 20 août 2026 · Donjon · La Roche-Posay
Informations pratiques
La Roche-Posay
Exposition vidéo La mer n’est pas bleue
Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Dans le cadre du festival photo Or Bleu, découvrez l’exposition vidéo La mer n’est pas bleue au Donjon de La Roche-Posay.
Du 26 août au 20 septembre, l’exposition est accessible tous les jours de 10h à 18h30.
Avec Jacques Perconte, Nour Awada, Nikolas Chasser-Skilbeck, Aliki Christoforou et Thomas Collet.
Entrée libre. .
Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@orbleu-festivalphoto.fr
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English : Exposition vidéo La mer n’est pas bleue
L’événement Exposition vidéo La mer n’est pas bleue La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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