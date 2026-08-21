Informations pratiques

Exposition « Viens plus près du Journ-al » Soo Young Kwon Samedi 19 septembre, 14h00 Maison du Combattant – Ancienne Mairie Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’artiste Soo Young Kwong investit l’ancienne salle des mariages et du conseil municipal pour présenter une partie de l’exposition « Viens plus près du jour-nal » dans le cadre d’une programmation hors les murs de la Galerie d’Art de Créteil. Son travail fera écho au décor peint réalisé par Charles Simas en 1898.

Artiste coréenne vivant et travaillant à Paris. Soo Young Kwon explore la relation entre les objets, le temps et la mémoire, s’inspirant de son vécu et de ses observations du monde qui l’entoure. L’artiste retranscrit par des détails codés des moments fugaces de son quotidien pour en faire une oeuvre universelle dans laquelle chacun pourra se projeter. Chaque oeuvre capture un instant éphémère : un geste, une émotion, des moments qui passent, s’éloignent, puis parfois reviennent.

Maison du Combattant – Ancienne Mairie Place Henri-Dunant 94000 Créteil Créteil 94000 Centre Ancien – Chenevier – Déménitroux Val-de-Marne Île-de-France Construite vers 1760, la Maison du Combattant est l’œuvre de l’architecte Le Camus de Mézières. Elle fut d’abord maison de campagne, propriété avec multiples dépendances, filature, raffinerie pour être en 1874 vendue à la municipalité qui y installe ses services (administration, écoles des filles et des garçons). A partir de 1874, la propriété va servir de mairie pendant un siècle, une partie des jardins est affectée à la construction des écoles (4 classes de garçons, 3 de filles et 1 maternelle) qui deviendront en 1947 le groupe scolaire V. Hugo. Le bâtiment principal va servir de mairie pendant un siècle accueillant les séances du conseil municipal, les mariages, les élections, les bals…. La décoration intérieure est l’œuvre du peintre Eugène SIMAS en 1901. Il réalise 4 immenses fresques représentants des scènes champêtres inspirées des paysages de Créteil et évoquent des activités maraîchères de la commune. Ces tableaux ont été restaurés en 2003. En 1974, les services municipaux s’installent dans le nouvel Hôtel de Ville. L’ancienne mairie est alors confiée au Comité d’Entente des Anciens Combattants. Depuis 1993, on peut y voir l’ancienne horloge de l’église Saint Christophe. Bus 104 – 217 – 317 – TVM arrêt Créteil Eglise Cristolib

L’artiste Soo Young Kwong investit l’ancienne salle des mariages et du conseil municipal pour présenter une partie de l’exposition « Viens plus près du jour-nal » dans le cadre d’une programmation hors…

©Soo Young Kwon