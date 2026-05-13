Exposition – Virages vierges. Pauline Curnier Jardin, Palais de Tokyo, Paris

Exposition – Virages vierges. Pauline Curnier Jardin Samedi 23 mai, 18h00 Palais de Tokyo Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

« Virages Vierges » désigne ces moments de bascule où corps, récits, croyances et constructions quittent les voies toutes tracées pour ouvrir, de manière irrévérencieuse et indocile, d’autres devenirs possibles.

Cette exposition monographique d’envergure permet à Pauline Curnier Jardin de déployer sa pratique à travers une sélection d’installations majeures et de nouvelles productions. On y découvre ses atmosphères fantasmagoriques, entre théâtre, cinéma et rituel, au service de thématiques récurrentes : la fluidité entre vulnérabilité et puissance des corps, la place des femmes dans la société, ainsi que les formes de spiritualité et de syncrétisme populaires.

AVERTISSEMENT : Ces vidéos contiennent des images susceptibles de heurter certaines sensibilités, notamment les plus jeunes :

Fat to Ashes, diffusé dans le Colisée au début du parcours

Qu’un sang impur, diffusé dans la forêt à la fin du parcours

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 0181973588 http://www.palaisdetokyo.com Fort de ces années de succès, le Palais de Tokyo devient, en 2012, l’un des plus grands sites dédiés à la création contemporaine en Europe. Il s’étend désormais jusqu’à la Seine, formant un trait d’union à flanc de colline entre la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Son succès, son esprit d’aventure et ses nouveaux espaces mis au service des artistes, de leurs gestes et de leurs regards augmentent notre capacité à percevoir, à imaginer et à ouvrir des voies nouvelles.

Exposition « Virages vierges. Pauline Curnier Jardin »

© Pauline Curnier Jardin, Fat to Ashes, 2021, photogramme. Courtesy de l’artiste, Ellen de Bruijne Projects (Amsterdam) & ChertLüdde (Berlin) © Adagp, Paris, 2026