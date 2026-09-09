Exposition « Visages et paysage d’un protestantisme régional : découvertes en Alsace et en Lorraine », Eglise protestante du Neuhof Stockfeld, Strasbourg

Informations pratiques

Exposition « Visages et paysage d’un protestantisme régional : découvertes en Alsace et en Lorraine » 19 et 20 septembre Eglise protestante du Neuhof Stockfeld Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Viste libre de l’église avec document explicatif.

Exposition sur le protestantisme alsaco-mosellan et ses particularités.

(réalisation Médiathèque protestante)

Eglise protestante du Neuhof Stockfeld 36, route d’Altenheim 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Neuhof Bas-Rhin Grand Est 07 62 29 17 43 https://www.facebook.com/profile.php?id=100069232325801 L’église située dans le faubourg village du Neuhof est achevée en 1851. Il s’agit d’une église hall qui héberge un orgue Schwenckedel, des vitraux symboliques de Ott Frères de 1947, mobilier intérieur réaménagé en 1961. Accès par Bus C8 arrêt Dalis (30m) ou tram arrêt Reuss (10mn à pied).

Accès PMR. Ouverture selon événements et demandes.

Viste libre de l’église avec document explicatif.

©médiathèque protestante