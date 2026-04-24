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Exposition Visions d’Amérique depuis Drôme et Ardèche 1er étage Nord Montélimar

Exposition Visions d’Amérique depuis Drôme et Ardèche 1er étage Nord Montélimar lundi 4 mai 2026.

Lieu : 1er étage Nord

Adresse : 1 avenue Saint Martin

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Montélimar

Exposition Visions d’Amérique depuis Drôme et Ardèche

1er étage Nord 1 avenue Saint Martin Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 09:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :
2026-05-04

Dans le cadre de son année américaine, l’Université Populaire a demandé à cinq artistes locales, de sensibilités très différentes de nous partager leurs visions de l’Amérique.
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1er étage Nord 1 avenue Saint Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 31 45  contact@upmontelimar.fr

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English :

As part of its American Year, the Université Populaire asked five local artists of very different sensibilities to share their visions of America with us.

L’événement Exposition Visions d’Amérique depuis Drôme et Ardèche Montélimar a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

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