Exposition Vivian Suter, Disco Carré d’Art Musée d’art contemporain Nîmes
Exposition Vivian Suter, Disco Carré d’Art Musée d’art contemporain Nîmes dimanche 8 novembre 2026.
Nîmes
Exposition Vivian Suter, Disco
Carré d’Art Musée d’art contemporain 16 place de la Maison Carrée Nîmes Gard
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-08
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-11-08
Vivian Suter propose une exposition composée de 400 œuvres réalisées ces dernières années. Réagencées de manière libre et spontanées, elles dialoguent avec l’architecture de Norman Foster.
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Carré d’Art Musée d’art contemporain 16 place de la Maison Carrée Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 76 35 35 info@carreartmusee.com
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English :
Vivian Suter presents an exhibition of 400 works created in recent years. Re-arranged in a free, spontaneous manner, they engage in a dialogue with Norman Foster?s architecture.
L’événement Exposition Vivian Suter, Disco Nîmes a été mis à jour le 2025-11-21 par Ville de Nîmes
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