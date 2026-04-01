Exposition Vivian Suter, Disco Carré d’Art Musée d’art contemporain Nîmes

Nîmes

Exposition Vivian Suter, Disco

Carré d’Art Musée d’art contemporain 16 place de la Maison Carrée Nîmes Gard

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-11-08

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-11-08

Vivian Suter propose une exposition composée de 400 œuvres réalisées ces dernières années. Réagencées de manière libre et spontanées, elles dialoguent avec l’architecture de Norman Foster.

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Carré d’Art Musée d’art contemporain 16 place de la Maison Carrée Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 76 35 35 info@carreartmusee.com

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English :

Vivian Suter presents an exhibition of 400 works created in recent years. Re-arranged in a free, spontaneous manner, they engage in a dialogue with Norman Foster?s architecture.

L’événement Exposition Vivian Suter, Disco Nîmes a été mis à jour le 2025-11-21 par Ville de Nîmes