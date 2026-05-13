Exposition Wèn Lù, en chemin Cloître et ensemble cathédrale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Exposition Wèn Lù, en chemin

Cloître et ensemble cathédrale du Puy-en-Velay 3 rue du Cloître Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 09:30:00

fin : 2026-09-15 18:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-09-16

Le Centre des Monuments Nationaux en partenariat avec l’Association En Chemin, présente l’exposition 问路 Wèn Lù, En Chemin.

Une œuvre de Lu Yongzhong, peintre chinois, réalisée en collaboration avec Christine Arsoneau.

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Cloître et ensemble cathédrale du Puy-en-Velay 3 rue du Cloître Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 45 52 cloitre.lepuy@monuments-nationaux.fr

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English :

The Centre des Monuments Nationaux, in partnership with the Association En Chemin, presents the exhibition ? Wèn Lù, En Chemin.

A work by Chinese painter Lu Yongzhong, organized in collaboration with Christine Arsoneau.

L’événement Exposition Wèn Lù, en chemin Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay