Exposition • Yann Le Houelleur • 15 ans à dessiner dans les rues de Paris malgré la PM GALERIE ÉCHOMUSÉE Paris

Informations pratiques

Depuis quinze ans, Yann Le Houelleur dessine dans les rues de Paris. Assis face aux bâtiments, aux monuments et aux scènes qui l’entourent, il observe longuement et laisse le temps nécessaire à la ville pour prendre forme sur le papier.

Ses dessins ne cherchent pas à reproduire fidèlement ce qu’il voit. Les proportions se déplacent, les couleurs s’intensifient, les détails et les personnages s’accumulent, composant au fil des années un regard très personnel sur Paris.

Avant Paris, il y eut aussi São Paulo, où Yann a vécu plus de dix ans. Quelques dessins en noir et blanc réalisés durant cette période seront présentés, comme une autre facette de son parcours.

Réunies à l’occasion de cette exposition, plusieurs dizaines d’œuvres permettent de parcourir quinze années de dessin dans les rues de Paris.

Yann Le Houelleur sera présent pendant l’exposition pour rencontrer les visiteurs et raconter les histoires qui accompagnent ses dessins.

Informations pratiques

15 & 16 septembre 2026

Galerie Echomusée

21 rue Cavé, 75018 Paris

Entrée libre

Depuis quinze ans, Yann Le Houelleur dessine Paris directement depuis ses rues. Pendant deux jours, plusieurs dizaines de ses œuvres seront exceptionnellement réunies à la Galerie Echomusée.

Du mardi 15 septembre 2026 au mercredi 16 septembre 2026 :

mardi, mercredi

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-16T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T14:00:00+02:00_2026-09-15T19:00:00+02:00;2026-09-16T14:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00

GALERIE ÉCHOMUSÉE 21 rue cavé 75018 Paris

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