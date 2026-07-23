Exposition Yves Faucheur Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson
samedi 10 octobre 2026 · Musée Au fil du Papier · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Pont-à-Mousson
Exposition Yves Faucheur
Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-11-30 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Exposition Yves Faucheur Entre peinture et scène, une œuvre en mouvement
Du 10 octobre au 30 novembre 2026Tout public
3 .
Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 87 80 14 musee@villepam.fr
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English :
Exhibition: Yves Faucheur %AB Between Painting and the Stage: A Work in Motion %BB
October 10–November 30, 2026
L’événement Exposition Yves Faucheur Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
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