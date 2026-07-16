Informations pratiques

Exposition « Zones d’indiscernabilité – Modus Operandi » Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En collaboration avec le laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, cette exposition art et sciences illustre un dialogue entre les chercheurs de l’université et les artistes. L’évènement s’inscrit dans le colloque Art, Sciences et Design qui aura lieu le 15 octobre à l’atheneum.

Venez discuter avec un chercheur et l’artiste Em de Korsak lors de la visite à deux voix à partir de 14h30. Visite libre et gratuite, sans inscription.

Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Esplanade Erasme 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 39 52 20 http://atheneum.u-bourgogne.fr/ Inauguré en 1983, l’atheneum est l’un des quelques centres culturels à disposer d’un véritable équipement composé d’une salle de spectacles de 190 places assises, de deux salles d’expositions, d’un petit théâtre de 49 places, d’un café et des bureaux qui accueillent une équipe de professionnels de la culture.

L’atheneum fait partie du Pôle Culture de l’université de Bourgogne aux côtés des Editions Universitaires de Dijon (EUD), de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) et de la Mission Culture Scientifique (MCS).

L’atheneum est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et la ville de Dijon.

En collaboration avec le laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, cette exposition art et sciences illustre un dialogue entre les chercheurs de l’université et les artistes. L’évènement le…