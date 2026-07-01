Expositions de peintures, d’émaux et de bénitiers, Église Saint-Druon, Carvin

Informations pratiques

Expositions de peintures, d’émaux et de bénitiers 19 et 20 septembre Église Saint-Druon Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église est actuellement en travaux. L’association Ermitage Saint Druon vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Jounrées Européennes du Patrimoine.

Edifiée au XIVe siècle, l’édifice était d’abord une chapelle qui demeura privée jusqu’en 1808, date à laquelle un décret de Napoléon 1er l’ouvrit au public, en remplacement de l’ancienne église Sainte-Catherine détruite en 1793. En juin 1848, le conseil municipal signalait cependant l’état de dépérissement avancé de la chapelle. Cette même année, l’architecte lillois Pierre Caloine (1818-1859) fut chargé de sa restauration. Il agrandit l’édifice, doublant en profondeur la chapelle et élargissant la nef de deux bas-côtés latéraux. L’église ne connut aucune autre restauration avant la Première Guerre Mondiale. Bien que sous le feu des canons, elle ne subit que peu de détériorations : les vitraux furent en partie détruits et les voûtes endommagées par un obus tombé au-dessus de la petite porte d’entrée.

Après restauration de l’édifice, celui-ci sera utilisé en tant que chapelle-musée, c’est-à-dire qu’il servira à recevoir des spectacles de petites formes tels que : chorales, musique de chambre, théâtres, expositions, conférences et autres manifestations d’ordre culturelle et intellectuelle en accord avec le lieu, qui restera dédié au culte.

Venez découvrir quelques trésors de l’Ermitage Saint Druon !

L’Association d’Assistance et d’Education Populaire L’Ermitage Saint Druon dispose d’une page Facebook au nom de l’association Ermitage St Druon.

Église Saint-Druon 1 Rue Saint-Druon, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez découvrir quelques trésors de l’association Ermitage Saint Druon Eglise Sait Druon Carvin

Bénitier classé de l’église Notre-Dame de Vitré (35)