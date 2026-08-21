Expositions « Ecritures » & « En marche vers les lueurs » de KOVIDER, Maison Jules Roy, Vézelay

Informations pratiques

Expositions « Ecritures » & « En marche vers les lueurs » de KOVIDER 18 – 20 septembre Maison Jules Roy Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez, jusqu’au 8 novembre, l’œuvre de Kovider, artiste voyageur né en Algérie, terre natale de Jules ROY, et installé en Bourgogne depuis 1975. Véritable boulimique de culture et de philosophie, il explore l’art comme une nécessité vitale.

Des « Foules » colorées de ses débuts au concept de l’immédiatisme, Kovider « écrit la peinture » autant qu’il la dessine. Sculpteur de génie, il dompte le bronze avec des procédés de fusion innovants pour créer des pièces uniques, alliant modernité et esthétique classique.

Curieux de tout, il sculpte également la lumière à travers le plexiglas, jouant sur le vide et le plein pour donner naissance à ses célèbres tables design ou à la monumentale « Africaine des carrières ».

Entre ses carnets de notes intimes et ses rétrospectives d’envergure, Kovider poursuit aujourd’hui sa quête avec la série inédite de « L’Homme vide », un univers singulier à découvrir lors de ces expositions exceptionnelles.

Maison Jules Roy Rue des Écoles, 89450 Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 33 35 01 http://www.lyonne.com Venez visiter le bureau de l’écrivain Jules Roy, laissé en l’état au premier étage de la maison de Vézelay où il vécut entre 1978 et 2000, aujourd’hui propriété du Conseil départemental de l’Yonne et lieu de résidence pour écrivains. Visitez aussi les jardins en terrasse avec vue sur le Morvan, et l’exposition « Carnets de voyage » d’An Suzuki dans les salons du rez-de-chaussée. Par la route, autoroute A 6, sortie Avallon ou Nitry, direction : Vézelay | Par le train : départ de Paris-Bercy, gare d’arrivée : Sermizelles (correspondance par Auxerre pour les autres provenances) | Parkings dans le village de Vézelay | Accès partiel aux personnes handicapées (rez-de-chaussée, jardin).

Découvrez, jusqu’au 8 novembre, l’œuvre de Kovider, artiste voyageur né en Algérie, terre natale de Jules

©DR_Expo En marche vers les lueurs_ MJR_Kovider