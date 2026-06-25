Expositions Nançay
Expositions Nançay samedi 4 juillet 2026.
Nançay
Expositions
Maison Alain-Fournier Nançay Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-04
La saison continue à la Maison Alain-Fournier avec une deuxième exposition à découvrir dès le mois de juillet.
Artistes
Kristiane Mannevy collages
Patricia Dantart peinture florale
Rana Abulaban-Sureau peinture abstraite
Vernissage vendredi 3 juillet à 18h.
Une deuxième exposition qui met à l’honneur des univers artistiques variés et accessibles à tous ! .
Maison Alain-Fournier Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 81 35
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English :
The season continues at Maison Alain-Fournier with a second exhibition opening in July.
L’événement Expositions Nançay a été mis à jour le 2026-06-25 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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