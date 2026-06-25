Nançay

Expositions

Maison Alain-Fournier Nançay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

La saison continue à la Maison Alain-Fournier avec une deuxième exposition à découvrir dès le mois de juillet.

Artistes

Kristiane Mannevy collages

Patricia Dantart peinture florale

Rana Abulaban-Sureau peinture abstraite

Vernissage vendredi 3 juillet à 18h.

Une deuxième exposition qui met à l’honneur des univers artistiques variés et accessibles à tous ! .

Maison Alain-Fournier Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 81 35

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English :

The season continues at Maison Alain-Fournier with a second exhibition opening in July.

L’événement Expositions Nançay a été mis à jour le 2026-06-25 par OT SAULDRE ET SOLOGNE