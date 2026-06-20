Nançay

Soirées estivales

Parc Bodineau Nançay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-21

L’Association Promotion et Animations Rurales de Nançay vous convie à 4 soirées estivales.

Au programme

– Marché d’artisan et de producteurs locaux,

– Buvette, restauration, guinguette

– Animations .

Parc Bodineau Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire annickgaucher@wanadoo.fr

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English :

The Nan%E7ay Association for Rural Promotion and Events invites you to %E0 4 summer evenings.

L’événement Soirées estivales Nançay a été mis à jour le 2026-06-20 par OT SAULDRE ET SOLOGNE