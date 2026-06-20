Soirées estivales Nançay
Soirées estivales Nançay vendredi 3 juillet 2026.
Nançay
Soirées estivales
Parc Bodineau Nançay Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-21
L’Association Promotion et Animations Rurales de Nançay vous convie à 4 soirées estivales.
Au programme
– Marché d’artisan et de producteurs locaux,
– Buvette, restauration, guinguette
– Animations .
Parc Bodineau Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire annickgaucher@wanadoo.fr
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English :
The Nan%E7ay Association for Rural Promotion and Events invites you to %E0 4 summer evenings.
L’événement Soirées estivales Nançay a été mis à jour le 2026-06-20 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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