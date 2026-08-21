Expositions permanentes À la table des Français, Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon

Informations pratiques

Expositions permanentes À la table des Français 19 et 20 septembre Cité internationale de la gastronomie et du vin Côte-d’Or

Billet gratuit à récupérer à l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Le petit théâtre du bien manger et du bien boire pour découvrir le repas gastronomique des Français, cette pratique sociale inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

En cuisine pour une exploration ludique et scientifique des sensations liées à la pratique culinaire et à la dégustation.

La Chapelle des Climats et des terroirs : dans un univers immersif entièrement dédié au patrimoine viticole et gastronomique de la région. L’exposition s’est enrichie de nouveaux dispositifs ludiques et de films inédits. De quoi offrir de nouvelles découvertes patrimoniales et gourmandes aux petits comme aux grands.

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

◊ (R)évolution dans l’assiette : voyagez à travers le temps pour découvrir ces innovations qui ont ponctué l’histoire de notre alimentation, du repas du Paléolithique à celui dans l’espace.

©Ville de Dijon – Vincent Arbelet