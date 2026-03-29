Expositions Vivian Suter et Felipe Romero Beltran Place de la Maison Carrée Nîmes

Nîmes

Expositions Vivian Suter et Felipe Romero Beltran

Place de la Maison Carrée Carré d’Art-Musée d’art contemporain Nîmes Gard

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Carré d’art-Musée d’art contemporain présente Vivian Suter Disco , une exposition composée de 400 œuvres réalisées ces dernières années, ainsi que le projet photographique de Felipe Romero Beltran Bravo où l’identité et la géographie se croisent.

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Place de la Maison Carrée Carré d’Art-Musée d’art contemporain Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 76 35 70 info@carreartmusee.com

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English :

Carré d’art-Musée d’art contemporain presents Vivian Suter’s Disco , an exhibition of 400 works produced in recent years, and Felipe Romero Beltran’s photographic project Bravo , where identity and geography intersect.

L’événement Expositions Vivian Suter et Felipe Romero Beltran Nîmes a été mis à jour le 2025-11-28 par Ville de Nîmes