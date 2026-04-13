Expression artistique au Maroc : la focale féminine, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau
Expression artistique au Maroc : la focale féminine, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Expression artistique au Maroc : la focale féminine Samedi 6 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Au Maroc, des artistes femmes, historiennes de l’art, curatrices, fondatrices d’espaces d’art, ainsi que des chercheuses et critiques d’art partagent, au-delà de leurs parcours singuliers, un vécu et des défis communs. Une focale féminine manifeste à travers les récits historiographiques, la curation, la représentativité au sein des collections et des expositions, et particulièrement dans la pratique artistique. Cette intervention repose sur nos travaux effectués pour l’organisation du colloque et de la publication de l’ouvrage Les femmes et l’art au Maghreb, réalisés entre 2021 et 2025.
Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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