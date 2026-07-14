Extended minimalism Le Petit Duc Aix-en-Provence
mardi 10 novembre 2026 · Le Petit Duc · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Extended minimalism
Mardi 10 novembre 2026 à partir de 20h30. Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 20:30:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Kevin Reveyrand, musicien-compositeur-arrangeur, basé dans le sud de la France, parcours le
monde depuis des années, accompagnant de nombreux artistes aux esthétiques différentes
jazz, world music, soul ou chanson.
Son écriture singulière atteint un nouveau palier avec Extended minimalism , un opus où la
guitare basse croise le fer avec d’autres instruments.
Pour ce concert exceptionnel, il invite la saxophoniste baryton Céline Bonacina, le célèbre
batteur André Ceccarelli et un quatuor à cordes avec des étudiants de l’IESM.
Kevin Reveyrand, musicien-compositeur-arrangeur, basé dans le sud de la France, parcours le monde depuis des années, accompagnant de nombreux artistes aux esthétiques différentes jazz, world music, soul ou chanson.
On a pu le voir ces dernières années aux côtés de Christopher Cross, Billy Cobham, Charles Aznavour ou Asa, pour qui il compose également.
Sideman de luxe et musicien de studio, il est également producteur et arrangeur. Fort de ces nombreuses expériences, il a décidé de se lancer en tant que leader. Après son album World Songs sorti en 2012, Reason and Heart sorti en 2019, Todos Juntos en 2021, l’album Yolo en 2024 ; Extended Minimalism_vol.1 , est sorti en septembre 2025.
La presse en parle Le répertoire Extended Minimalism de Kevin Reveyrand
• Des morceaux aux couleurs du monde, magnifiquement orchestrés avec des musiciens
complices… (La Provence Gilbert Lebre) ;
• Il y a beaucoup de soleil et de lumière dans cet album en leader signé par Kevin
Reveyrand (Citizen Jazz).
Avec Kevin Reveyrand (basse, compositions et arrangements), Céline Bonacina (saxophones), André Ceccarelli (batterie), quatuor à cordes de l’IESM
Retransmission sur la chaîne Petit Duc Web, 5€
Une programmation du Petit Duc .
Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Kevin Reveyrand, a musician, composer, and arranger based in the south of France, has been traveling the
world for years, accompanying numerous artists with diverse styles:
jazz, world music, soul, and chanson.
L’événement Extended minimalism Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Mairie d’Aix-en-Provence
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