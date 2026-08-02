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Extra Brasse Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

vendredi 25 septembre 2026 · Communale Saint-Ouen · Saint-Ouen-sur-Seine

Extra Brasse Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Communale Saint-Ouen
Adresse
10 bis Rue de l'Hippodrome
Ville
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Gratuit</p>

Une immersion entre dégustations, jeux et fête, rythmée par un invité mystère aux platines pour une soirée qui ne ressemble à aucune autre.

Une blanche de blé aux accents japonais, brassée comme un clin d’œil au printemps : fraîche, florale, poivrée, et franchement pas là pour faire de la figuration.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 21h00 à 23h00
gratuit

Gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T21:00:00+02:00_2026-09-24T23:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome  93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://communalesaintouen.com/evenements/premier-brassin-la-communale/


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