Extra Brasse Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Une immersion entre dégustations, jeux et fête, rythmée par un invité mystère aux platines pour une soirée qui ne ressemble à aucune autre.

Une blanche de blé aux accents japonais, brassée comme un clin d’œil au printemps : fraîche, florale, poivrée, et franchement pas là pour faire de la figuration.

Le jeudi 24 septembre 2026

de 21h00 à 23h00

gratuit

Gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T21:00:00+02:00_2026-09-24T23:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/premier-brassin-la-communale/



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