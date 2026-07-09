F.A.I.L. Clichy Hall Clichy
mercredi 7 octobre 2026 · Clichy Hall · Clichy
Informations pratiques
Nom : Noa. 12 ans. Élève de cinquième. Confiance en
soi : à reconstruire. Objectif : réussir à tout prix.
Dans F.A.I.L (Fonce. Avance. Invincible.
Loser), le public est invité à prendre place dans les vestiaires du Clichy
Hall pour vivre une expérience théâtrale immersive au casque. Au plus près du
comédien, chacun est plongé dans l’univers de Noa, un adolescent confronté aux
doutes, aux échecs et à la pression de la réussite.
Guidé par le mystérieux maître du F.A.I.L, Noa va
découvrir qu’avancer ne signifie pas toujours gagner et que les erreurs peuvent
devenir des alliées précieuses. Avec humour, sensibilité et énergie, le spectacle
questionne notre rapport à la réussite, à la confiance en soi et au regard des
autres.
Cette création transforme un lieu du quotidien en
terrain d’aventure artistique. Une expérience originale et participative à
partager en famille.
Noa, 12 ans, rêve de réussir à tout prix. Dans F.A.I.L. (Fonce. Avance. Invincible. Loser), expérience immersive au casque dans les vestiaires du Clichy Hall, il apprend que l’échec peut devenir un allié.
Le mercredi 07 octobre 2026
de à
payant Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-07T13:00:00+02:00
fin : 2026-10-07T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-07T00:00:00+02:00_2026-10-07T23:59:00+02:00
Clichy Hall 6 Rue Paul Dupont 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5626&lng=1
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