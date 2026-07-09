F.A.I.L. Clichy Hall Clichy

Informations pratiques

Nom : Noa. 12 ans. Élève de cinquième. Confiance en

soi : à reconstruire. Objectif : réussir à tout prix.

Dans F.A.I.L (Fonce. Avance. Invincible.

Loser), le public est invité à prendre place dans les vestiaires du Clichy

Hall pour vivre une expérience théâtrale immersive au casque. Au plus près du

comédien, chacun est plongé dans l’univers de Noa, un adolescent confronté aux

doutes, aux échecs et à la pression de la réussite.

Guidé par le mystérieux maître du F.A.I.L, Noa va

découvrir qu’avancer ne signifie pas toujours gagner et que les erreurs peuvent

devenir des alliées précieuses. Avec humour, sensibilité et énergie, le spectacle

questionne notre rapport à la réussite, à la confiance en soi et au regard des

autres.

Cette création transforme un lieu du quotidien en

terrain d’aventure artistique. Une expérience originale et participative à

partager en famille.

Noa, 12 ans, rêve de réussir à tout prix. Dans F.A.I.L. (Fonce. Avance. Invincible. Loser), expérience immersive au casque dans les vestiaires du Clichy Hall, il apprend que l’échec peut devenir un allié.

Le mercredi 07 octobre 2026

de à

payant Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T13:00:00+02:00

fin : 2026-10-07T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-07T00:00:00+02:00_2026-10-07T23:59:00+02:00

Clichy Hall 6 Rue Paul Dupont 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5626&lng=1



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