F.F.F. La Cartonnerie Reims

F.F.F.

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 31 – 31 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Tout public

Retour en FFForce !

Après 23 ans d’absence discographique, F.F.F signait en 2023 un retour remarqué avec I SCREAM, suivi d’une tournée triomphale saluée par le public et la critique.

Deux ans plus tard, le groupe remet à nouveau les pendules du groove à l’heure avec U SCREAM, suite directe et brûlante, toujours produite par Dimitri Tikovoi (The Libertines, Placebo).

Plus chaud, plus dense et plus sauvage, l’album mêle P-Funk psychédélique, M-Funk incisif et hymnes taillés pour la transe.

Avec U SCREAM, F.F.F confirme son statut de référence live et repart à la conquête des scènes françaises en 2026, avec une date très attendue à La Cartonnerie. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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L’événement F.F.F. Reims a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne