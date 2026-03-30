F.F.F. La Cartonnerie Reims
F.F.F. La Cartonnerie Reims samedi 7 novembre 2026.
F.F.F.
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 31 – 31 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Tout public
Retour en FFForce !
Après 23 ans d’absence discographique, F.F.F signait en 2023 un retour remarqué avec I SCREAM, suivi d’une tournée triomphale saluée par le public et la critique.
Deux ans plus tard, le groupe remet à nouveau les pendules du groove à l’heure avec U SCREAM, suite directe et brûlante, toujours produite par Dimitri Tikovoi (The Libertines, Placebo).
Plus chaud, plus dense et plus sauvage, l’album mêle P-Funk psychédélique, M-Funk incisif et hymnes taillés pour la transe.
Avec U SCREAM, F.F.F confirme son statut de référence live et repart à la conquête des scènes françaises en 2026, avec une date très attendue à La Cartonnerie. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : F.F.F.
L’événement F.F.F. Reims a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne
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