Fabienne Brugère présente « Désaimer », Librairie de Paris, Paris

Fabienne Brugère présente « Désaimer » Mercredi 13 mai, 19h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T19:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-13T19:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:59:00+02:00

Venez découvrir « Désaimer » publié aux Éditions Champs Essais.

Présentation par Laurie Laufer, psychanalyste.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Franck Ferville

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-fabienne-brugere-presente-desaimer-1987819410367 »}] [{« link »: « https://lib-de-paris.url.fr/LireDesaimer »}]

Venez découvrir « Désaimer » publié aux Éditions Champs Essais. Présentation par Laurie Laufer, psychanalyste. Au programme : discussion, signature et verre amicalEntrée libre – Livre en … Rencontre-Dédicace