Fabrication d’objets en papier mâché mélia Melle

Melle

Fabrication d’objets en papier mâché

mélia 62 Rue du Tapis Vert Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Les ateliers de la simplicité organisent différents rendez-vous de la simplicité ce printemps, les 19 avril, 31 mai et 28 juin.

Ces animations sont gratuites et sur inscriptions. .

mélia 62 Rue du Tapis Vert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Fabrication d’objets en papier mâché

L’événement Fabrication d’objets en papier mâché Melle a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays Mellois