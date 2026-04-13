Fabrication d’objets en papier mâché mélia Melle
Fabrication d’objets en papier mâché mélia Melle dimanche 28 juin 2026.
Melle
Fabrication d’objets en papier mâché
mélia 62 Rue du Tapis Vert Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Les ateliers de la simplicité organisent différents rendez-vous de la simplicité ce printemps, les 19 avril, 31 mai et 28 juin.
Ces animations sont gratuites et sur inscriptions. .
mélia 62 Rue du Tapis Vert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Fabrication d’objets en papier mâché
L’événement Fabrication d’objets en papier mâché Melle a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays Mellois
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