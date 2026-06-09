Fabrication d’un abri à chauve souris Le Dôme Caen

Caen

Fabrication d’un abri à chauve souris

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 16:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Souvent victimes d’idées reçues, ces petits mammifères discrets et méconnus se cachent à proximité de nos habitations. Les chauves-souris sont très peu visibles et leur répartition sur le territoire mal identifiée. Venez fabriquer un abri à chauve-souris à installer dans votre jardin.

Souvent victimes d’idées reçues, ces petits mammifères discrets et méconnus se cachent à proximité de nos habitations. Les chauves-souris sont très peu visibles et leur répartition sur le territoire mal identifiée. Venez fabriquer un abri à chauve-souris à installer dans votre jardin pour multiplier vos chances de les observer.

Menacée par l’urbanisation et la réduction de son terrain de chasse, cet atelier sera l’occasion d’en savoir plus sur cet animal, son mode de vie, sa répartition sur le territoire et les actions à mettre en place pour cohabiter et préserver ces espèces. Vous découvrirez un programme de recherche participative qui vise à suivre les chauves-souris proches de chez vous et leurs activités de chasse pour évaluer leur état de santé.

De la sélection de la bonne planche de bois à l’assemblage des pièces en passant par la découpe, vous apprendrez à utiliser les machines et outils du Fablab pour fabriquer votre propre abri. .

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Fabrication d’un abri à chauve souris

Often the victims of preconceived ideas, these small, discreet and little-known mammals hide close to our homes. Bats are rarely seen and their distribution across the country is poorly identified. Come and make a bat house to put up in your garden.

L’événement Fabrication d’un abri à chauve souris Caen a été mis à jour le 2026-06-05 par Calvados Attractivité