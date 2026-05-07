Fabrication d’un vase unique en céramique Les Terres Brunes Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Fabrication d’un vase unique en céramique

Les Terres Brunes 7, place perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 17:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Un après-midi consacré à la fabrication de votre vase unique.

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Les Terres Brunes 7, place perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

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English :

An afternoon devoted to making your own unique vase.

L’événement Fabrication d’un vase unique en céramique Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme