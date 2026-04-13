Fabriquer la mode : Lyon et le monde, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger, Fontainebleau
Fabriquer la mode : Lyon et le monde, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Fabriquer la mode : Lyon et le monde Dimanche 7 juin, 12h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00
L’étoffe, matière première par excellence de la mode, joue un rôle déterminant dans la conception et la confection des vêtements. Pendant longtemps, les fabricants de tissus ont dominé le monde de la haute couture, avant que le couturier n’éclipse leurs noms. Cette conférence étend montrer, à travers les collections du musée des Tissus, comment les maisons de soieries lyonnaises ont fait la mode au XXe siècle et diffusé, à l’assaut du monde, les tendances les plus novatrices, faisant le bonheur des créateurs.
Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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