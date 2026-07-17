Fabriquer son emballage zéro déchet en cire d’abeille avec la Maison Écocitoyenne, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Fabriquer son emballage zéro déchet en cire d’abeille avec la Maison Écocitoyenne Jeudi 23 juillet, 17h00, 18h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T18:00:00+02:00 – 2026-07-23T19:00:00+02:00

Repartez avec votre création utile, réutilisable et faite main.Les participants peuvent apporter un morceau de tissus qu’ils souhaitent transformer en beewrap.

À partir de 14 ans, sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

Venez apprendre à créer une alternative écologique au film plastique et papier d’aluminium. Pas besoin de compétences particulières, c’est facile à réaliser !