Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Face aux murs

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 20:30:00

fin : 2026-10-21 21:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Arts du cirque

Face aux murs nous entraîne au cœur d’une lutte intérieure, là où se mêlent vertige, doute et désir de dépassement. Entre résistance et élan collectif, le spectacle explore ces moments où l’on se confronte aux autres… mais aussi à soi-même.

Pour franchir leurs peurs et repousser leurs doutes, six acrobates s’élancent à l’assaut d’une haute muraille de métal et de plexiglass encadrée par deux trampolines. Terrain de jeu spectaculaire, cette structure mouvante devient le théâtre d’envols vertigineux, de chutes maîtrisées et de rebonds fulgurants.

Dans une atmosphère urbaine et immersive, les silhouettes se croisent, glissent et défient l’espace avec une virtuosité saisissante. Entre fumée, contre-jours et chorégraphies aériennes, les corps dessinent un ballet hypnotique porté par une création sonore enveloppante.

Métaphore puissante de notre capacité à franchir les barrières qui nous séparent, Face aux murs est une invitation bondissante à dépasser nos limites.

Durée 1h I Conseillé à partir de 7 ans

Placement numéroté

Tarif C

Plein tarif (hors abonnement) 25€

Tarif partenaires (hors abonnement) 22€

Tarif réduit (hors abonnement) 15€

Abonnés tout public 20€

Abonnés tarif réduit 13€ .

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

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English :

Circus Arts

L’événement Face aux murs Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin