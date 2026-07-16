FAIL, Clichy Hall, Clichy

Informations pratiques

FAIL Mercredi 7 octobre, 10h30, 15h00 Clichy Hall Hauts-de-Seine

6 à 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T10:30:00+02:00 – 2026-10-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

Nom : Noa. 12 ans. Élève de cinquième. Confiance en soi : à reconstruire. Objectif : réussir à tout prix.

Dans F.A.I.L (Fonce. Avance. Invincible. Loser), le public est invité à prendre place dans les vestiaires du Clichy Hall pour vivre une expérience théâtrale immersive au casque. Au plus près du comédien, chacun est plongé dans l’univers de Noa, un adolescent confronté aux doutes, aux échecs et à la pression de la réussite.

Guidé par le mystérieux maître du F.A.I.L, Noa va découvrir qu’avancer ne signifie pas toujours gagner et que les erreurs peuvent devenir des alliées précieuses. Avec humour, sensibilité et énergie, le spectacle questionne notre rapport à la réussite, à la confiance en soi et au regard des autres.

Cette création transforme un lieu du quotidien en terrain d’aventure artistique. Une expérience originale et participative à partager en famille.

Clichy Hall 6 Rue Paul Dupont, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Noa, 12 ans, rêve de réussir à tout prix. Dans F.A.I.L, expérience immersive au casque dans les vestiaires du Clichy Hall, il apprend que l’échec peut devenir un allié.

Christophe Raynaud de Lage